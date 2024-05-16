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Азербайджанский суд продлил срок содержания под стражей незаконно арестованного Рубена Варданяна

Азербайджанский суд продлил срок содержания под стражей незаконно арестованного Рубена Варданяна

Азербайджанский суд продлил еще на 5 месяцев срок содержания под стражей бывшего госминистра Нагорного Карабаха Рубена Варданяна, которого Азербайджан незаконно арестовал, предъявив сфабрикованные обвинения. 

Как передает “Арменпресс”, об этом сообщают азербайджанские СМИ. 

Рубен Варданян был незаконно арестован властями Азербайджана в сентябре 2023 года.


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