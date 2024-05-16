На заседании Совета глав правительств СНГ будет рассмотрено 12 вопросов

На заседании Совета глав правительств государств-участников Содружества Независимых Государств, которое состоится в Ашхабаде 24 мая, обсудят 12 вопросов: упор будет на экономике. “Арменпресс” передает об этом, со ссылкой на ТАСС.

“Ожидается, что на рассмотрение Совета глав правительств будет вынесено 12 вопросов”, - сообщил исполняющий обязанности заместителя генерального секретаря СНГ Нурлан Сейтимов перед началом заседания Совета постоянных полномочных представителей государств-участников СНГ при уставных и иных органах СНГ в Минске.

Сейтимов сообщил, что на встрече в Ашхабаде главы делегаций “в узком формате руководители делегаций обменяются мнениями и обсудят актуальные вопросы экономического развития СНГ”.

“На повестке и более широкий круг вопросов, касающихся также в целом взаимодействия в рамках СНГ. Основное внимание будет уделено сотрудничеству в экономической, энергетической, научно-технической и гуманитарной областях. Ожидается, что будет утвержден ряд концепций в области химической промышленности, в области обращения с опасными отходами и ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде, а также в сфере энергетики до 2035 года. Также будут приняты планы мероприятий, позволяющие реализовать эти концепции”, - сказал он.

Он также добавил: “Участники встречи намерены, помимо этого, утвердить план действий по оптимизации инфраструктуры и развитию международных транспортных коридоров государств - участников СНГ, по территориям которых они проходят, в период до 2030 года. Принятие этого документа позволит улучшить транспортную инфраструктуру, имеющую согласованные технические параметры, и технологии перевозок”.

Одним из вопросов повестки заседания станет провозглашение Ашхабада Городом новых спортивных возможностей СНГ.