Будет создан Центр управления спортом. Как передает “Арменпресс”, соответствующий проект на заседании правительства представила министр образования, науки, культуры и спорта Жанна Андреасян.

“По сравнению с 2018 годом правительство в несколько раз увеличило государственные средства, выделяемые на спорт. В целях развития спорта в Ереване и регионах с большой интенсивностью строятся новые спортивные объекты. Для общего управления имуществом последних, эффективного управления различными программами в сфере спорта предлагается создать ЗАО “Центр управления спортом”, - предложила министр.

Создаваемому ЗАО предлагается передать действующий в Ереване спортивный комплекс “Мика” и действующий в Армавирской области спортивный комплекс им. Симона Мартиросяна. После, этой структуре будет передано управление и другими комплексами.

“Таким образом, это учреждение станет единым специализированным центром, который будет управлять действующими и строящимися в республике региональными структурами”, - сказала министр.

По словам Андреасян, также будет выбрано Правление, в который войдут представители заинтересованных организаций и спортивной сферы. Правление разработает правила использования спортивных инфраструктур.