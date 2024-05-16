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Правовой основой процесса делимитации границы с Азербайджаном являются последние карты СССР, имеющие де-юре значение

Правовой основой процесса делимитации границы с Азербайджаном являются последние карты СССР, имеющие де-юре значение

В процессе делимитации границы с Азербайджаном принципиальным для Армении было то, чтобы не создавались новые границы, а воспроизводились границы, ранее подтвержденные Алма-Атинской декларацией. Как передает “Арменпресс”, Пашинян заявил об этом на заседании правительства Армении. 

“То есть мы говорим, что во время делимитации мы не должны создавать границы, а должны воспроизвести границы, которые существовали на момент распада Советского Союза и де-юре имеющие правовое значение. Для этого мы изначально ссылались на Алма-Атинскую декларацию, и 19 апреля она была закреплена, зафиксирована, как основной принцип всего делимитационного процесса. Теперь у нас есть и ссылка на карты, и это последние карты Советского Союза, де-юре имеющие правовое значение”, - подчеркнул Пашинян.


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