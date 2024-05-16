Никол Пашинян считает большим успехом подписание Протокола делимитационными комиссиями Армении и Азербайджана

Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает подписание Протокола между комиссиями по демаркации границы Армении и Азербайджана большим успехом. Как передает “Арменпресс”, Пашинян заявил об этом на заседании правительства Армении.

“Комиссии по делимитации границ между Арменией и Азербайджаном во исполнение протокола, принятого на совместном заседании 19 апреля, договорились о делимитации границы между селами Баганис (Республика Армения) - Баганис Айрым (Азербайджанская Республика), Воскепар (Республика Армения) - Ашагы Аскипара (Азербайджанская Республика), Киранц (Республика Армения) - Хейримли (Азербайджанская Республика) и Беркабер (Республика Армения) - Кызыл Гаджилы (Азербайджанская Республика) и подписали протоколы-описания этих участков границы. Я считаю это большим успехом по двум причинам.

Во-первых, заложен очень важный краеугольный камень дальнейшего развития и укрепления нашего суверенитета и независимости. Во-вторых, впервые за годы независимости наша республика имеет официально делимитированную границу, что существенно повысит уровень безопасности и стабильности не только в районе упомянутых сел, но и вдоль армяно-азербайджанской границы в целом”, - заявил Пашинян.

Премьер-министр поблагодарил правительственную комиссию по демаркации границы и вопросам безопасности границ, возглавляемую вице-премьером Мгером Григоряном, и всех членов Совета безопасности, которые в ежедневном режиме участвуют в этом процессе.

На границе между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой 15 мая 2024 года под председательством вице-премьера Республики Армения Мгера Григоряна и заместителя премьера Азербайджанской Республики Шахина Мустафаева состоялась девятая встреча Комиссии по вопросам делимитации государственной границы и пограничной безопасности между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой и Государственной комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения.

В ходе встречи Комиссии, в соответствии с принятым ими Протоколом 8-ой встречи от 19 апреля 2024 года, обсудили проделанную работу и согласовали совместно составленный с учетом уточнения координат на основании геодезических измерений на местности в соответствии с топографической картой Генштаба ВС СССР 1976 года, прошедшей процедуру дежурства в 1979 году, Протокол-описание отрезков линии границы непосредственно между населенными пунктами Баганис (Республика Армения) - Баганис Айрым (Азербайджанская Республика), Воскепар (Республика Армения) - Ашагы Аскипара (Азербайджанская Республика), Киранц (Республика Армения) - Хейримли (Азербайджанская Республика) и Беркабер (Республика Армения) - Кызыл Гаджилы (Азербайджанская Республика) с целью их приведения в соответствие с юридически обоснованной межреспубликанской границей, существовавшей в рамках Советского Союза на момент его распада. По итогам встречи был подписан Протокол. Дата и место проведения следующей встречи будут согласованы в рабочем порядке. Департамент информации и по связям с общественностью Аппарата премьер-министра Армении ответил на вопросы “Арменпресс” по поводу опубликованного 15 мая заявления комиссий Армении и Азербайджана по вопросам делимитации границы.