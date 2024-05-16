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Венгрия и Словакия заблокировали заявление ЕС на принятие Грузией Закона “О прозрачности иностранного влияния”

Венгрия и Словакия заблокировали заявление ЕС на принятие Грузией Закона “О прозрачности иностранного влияния”

Лидеры Словакии и Венгрии заблокировали заявление ЕС относительно принятии Закона “О прозрачности иностранного влияния” в Грузии. Как передает “Арменпресс”, со ссылкой на агентство “Интерфакс”, об этом сообщила парламентский советник Европейской партии зеленых в Европарламенте Тамара Гагулашвили. 

Да, это подтверждено из достаточно надежных источников, что письменное заявление Совета ЕС было заблокировано лидерами этих двух стран”, - сказала он в эфире одного из грузинских телеканалов. 

Заявление было сделано 15 мая от имени Европейской комиссии, добавила Гагулашвили. 

В Грузии уже почти месяц идут акции протеста против Закона “О прозрачности иностранного влияния”, принятого парламентом страны. Политическая оппозиция страны считает этот закон пророссийским. Евросоюз и США резко осудили принятие закона и призвали власти страны отказаться от него. Западные лидеры предупреждают, что это может заблокировать путь Грузии в ЕС. Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что наложит вето на этот закон.


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