Я был бесконечно счастлив, вернуться в Армению: Александр Дулин

В преддверии Мирового шоу саундтреков от Imperial Orchestra в Ереване (18,19 мая в СКК им. Карена Демирчяна), художественный руководитель Imperial Orchestra, лауреат международных конкурсов, пианист, продюсер Александр Дулин не только приоткрыл завесу над творческим процессом создания грандиозного шоу, поделился секретами своего пути к успеху, но и признался в своей любви к Армении.

- Легендарный симфонический оркестр Imperial Orchestra возвращается в Ереван, а с ним и Cinema Medley. Чем отличится программа Medley 2 от Cinema Medley?

- Шоу саундтреков Cinema Medley 2 - это громкая премьера в Ереване - абсолютно новая программа, в которую вошли саундтреки из масштабных киновселенных, таких как - Властелин колец, Аватар, Мстители, Джеймс Бонд, Голодные игры и т.д. Мы стремились сделать более эпичную программу и исполнить те треки, которые невозможны без расширенного состава оркестра. У нас добавился большой хор, много электронных инструментов - все это создает неповторимую атмосферу и мощное звучание.

- Вы пианист и художественный руководитель Imperial Orchestra. На первый взгляд профессии и обязанности понятны. Но Вы, как известно, еще и идейный вдохновитель грандиозного проекта. Это объёмнее и креативнее, чем пианист и худрук?

- Когда ты занимаешься жанром симфоническое шоу, то к этой работе добавляется еще очень много профессий. Я занимаюсь режиссурой, работаю с командой композиторов над созданием каждой симфонической аранжировкой, чтобы музыка вызывала именно те эмоции, которые заложены в фильме, курирую рекламную кампанию проекта и провожу общение с представителями концертных площадок. Этот список можно продолжать до бесконечности, но это безумно интересная работа - ведь ее итог - это тысячи восторженных зрителей! Да и сам процесс производство шоу - это всегда что-то новое и грандиозное!

- Как или откуда приходит понимание - куда и когда внедрять неожиданный музыкальный инструмент?

- Современная симфоническая музыка очень сложна и разнообразна. Именно в кино происходит настоящая магия звука, над которой трудится не только композитор - автор мелодии, но и целая команда звукоинженеров. Всегда интересно узнавать - как была записана главная тема фильма «Дюна 2» или «Интерстеллар», какие приемы использовал автор в «Оппенгеймере», чтобы создать ту самую неповторимую атмосферу фильма. Часто создатели саундтрека даже придумывают новые музыкальные инструменты для особого звучания. Мы тщательно изучаем оригинал и находим наилучшее решение для звучания на сцене - это может быть дудук, вистл, виолончель с специальным музыкальным фильтром или синтетически сгенерированное звучание. Сегодня музыка это совмещение классических традиций и современных технологий. Мы даже начали внедрять искусственный интеллект в своих работах.

- Есть ли мелодия, композиция, слушая которую Вы думаете «жаль, что не я написал»? Иначе говоря, Ваш любимый саундрек

- Я все-таки являюсь больше исполнителем, поэтому с детства стремлюсь к качественному исполнению того, что задумал автор - пусть это Бах или же Ханс Циммер. Но, как и у всех, есть любимые темы, которые мечтал бы написать я - так мне очень понравилась тема «Встреча с Китти» из фильма «Оппенгеймер», которую написал Йорансон. И вот когда я ее услышал, я сразу подумал - «Эх, жаль, что я не автор»…

- То, что Вы и Ваш коллектив «наступаете на пятки» новинкам и культовым трекам Ханса Циммера – это известно. А приходилось ли, идти на опережение? Т.е. озвучить то, что на экране звучало, но Циммер с оркестром еще не успелозвучить?

- Ну, мы не делаем это прямо специально, просто жадно играем все новинки кино. Однако, иногда опережаем в живом выступлении самих авторов. Так было у нас с «Оппенгеймером» - мы на полгода раньше исполнили мировую премьеру саундтрека, недавно мы также были первым оркестром, кто сыграл живьем музыку из фильмов «Дюна 2» и «Кунг-фу Панда 4».

- Вы лауреат многочисленных международных конкурсов и фестивалей (всех не перечесть). Правда, что конкурс - справедлив, если только ты в нем победитель? И вообще, какую роль они играют в жизни исполнителя, если можно сразу заняться сольной карьерой?

- Конкурсы бывают абсолютно разные, справедливые, не совсем честные, но в них обязательно стоит участвовать. С самого детства это помогает очень сильно двигаться вперед и расти в профессиональном смысле. Мы показываем себя, видим других конкурентов, встречаемся с настоящими мастерами. Ну а крупные конкурсы и победы на них часто открывают международные двери в мир исполнительского искусства. Конечно, благодаря социальным сетям, сейчас можно дойти и до высокого уровня эстрады самостоятельно и без конкурсов, поэтому каждый выбирает свой путь.

- К примеру, в Конкурсе оперных певцов «Санкт –Петербург» 2016 – Вы были удостоены Диплома лучшего концертмейстера. Осознание «лучшего», в некотором смысле, не ограничивает дальнейший рост или нет предела совершенству?

- В музыке нельзя останавливаться в развитии ни на день - иначе ты просто перестанешь играть. Мы каждый день должны заниматься, учить новое, совершенствовать свое мастерство. Для меня победа на конкурсе - это просто еще одна ступенька, а лестница - она может быть бесконечной.

- И еще об одном конкурсе. Вы дипломант Международного конкурса «100-летие Геноцида Армян в Османской Турции» (2015г.). Насколько Вы знакомы с Арменией, с её культурным и музыкальным наследием?

- Вот этой наградой я горжусь особенно, потому что для меня это большая честь. На конкурсе, организованным Председателем совета культурной национальной армянской автономии Санкт-Петербурга Кареном Мкртчяном, мне довелось исполнять музыку армянских композиторов - Комитаса, Бабаджаняна, Арутюняня. И так случилось, что мое исполнение больше всего вызвало симпатию у жюри. В награду мне и другим победителям конкурса подарили поездку на 11 дней в Армению. Это было невероятно! Мы объездили всю страну, ознакомились с национальным колоритом, искусством, кухней и религией. Побывали на фестивале Комитаса на озере Севан, познакомились с потрясающими музыкантами и художниками, одним словом, влюбились в Армению! Поэтому, когда спустя годы я смог вернуться с оркестром и выступать здесь - я был бесконечно счастлив!

- Расскажите, пожалуйста, о программе для Армении, отличается ли она от традиционной и ждут ли армянского слушателя премьеры?

- Безусловно, мы готовим сюрпризы для зрителей Еревана, к слову, мы представим саундтрек «Дюна 2» и «Кунг-фу Панда 4»!