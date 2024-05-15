Президент Армении и президент ЕБРР коснулись перемен в финансовой системе Армении

В рамках 33-го ежегодного заседания Совета управляющих Европейского банка реконструкции и развития и бизнес-форума, проводимого в Армении, президент Республики Армения Ваагн Хачатурян встретился с президентом ЕБРР Одиль Рено-Бассо.

Как передает “Арменпресс”, со ссылкой на сообщение Аппарата президента Армении, Ваагн Хачатурян отметил, что проведение такого важного мероприятия в Армении свидетельствует о высоком уровне тесного сотрудничества между ЕБРР и Арменией.

В ходе встречи были обсуждены вопросы, представляющие двусторонний интерес.

Стороны коснулись перемен, происходящих в экономике и финансовой системе Армении, существующие вызовы и возможности их преодоления.

Состоялся обмен мнениями о развитии рынка капитала Армении, финансировании инфраструктур, продолжающихся реформах в экономике Армении, развитии банковской системы и частного сектора, а также основных принципах антикоррупционной политики, проводимой правительством.

Стороны высоко оценили совместные программы, реализуемые в различных районах Армении и в различных сферах экономики страны, и подчеркнули важность демократических реформ, осуществляемых в последние годы для дальнейшего развития страны.