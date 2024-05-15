Президент ЕБРР выделила 5 столпов деятельности в Армении и призвала крупные компании инвестировать в страну

Президент Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Одиль Рено-Бассо выделила 5 столпов деятельности банка в Армении.

Как передает “Арменпресс”, она коснулась этого, выступая на ежегодном форуме Европейского банка реконструкции и развития при обсуждении темы “Армения. Демократическое государство, справедливое общество и наукоемкая экономика, генерирующая инновации”.

Одиль Рено-Бассо отметила, что это мероприятие - отличная возможность для продвижения инвестиционного потенциала Армении по всему миру. И похвально видеть усилия страны по демократизации и твердую приверженность властей в этом направлении.

“В Армении есть жизнеспособное бизнес-сообщество, и мы гордимся тем, что поддерживаем частный сектор и экономику страны”, - отметила она.

Она напомнила, что ЕБРР инвестировал в Армению более € 2 миллиардов, за последние пять лет было инвестировано около € 640 миллионов, из которых 80% - в частный сектор.

“На 2024 год мы прогнозируем беспрецедентный объем инвестиций, до € 500 миллионов, и это будет исторический уровень для наших инвестиций в эту страну. Это отражение нашего тесного сотрудничества как с государственным, так и с частным секторами страны”, - подчеркнула она.

По словам президента ЕБРР, столпами деятельности банка в Армении являются информационные технологии, обеспечение гибкости финансового сектора, бизнес-среда, зеленые амбиции и региональная коллективность.

“Благодаря своему человеческому капиталу, конкурентоспособным операционным расходам и мощной сети диаспоры Армения привлекла интерес транснациональных корпораций: таких, как Siemens, Nvidia и т. д. Мы готовы поддержать Армению в ее амбициозной цифровой трансформации инвестициями и политическими консультациями, которые дают возможность для инноваций и прогресса”, - отметила глава ЕБРР.

Одиль Рино-Бассо выделила финансовый сектор в Армении в качестве второго столпа и отметила, что он очень устойчив.

“Это связано с продуманными мерами фискальной и денежно-кредитной политики, и мы провели ряд эффективных партнерских отношений с Центральным банком Армении, уделяя особое внимание внутреннему денежному рынку, чтобы, к слову, развивать финансирование в местной валюте. Мы также постоянно работаем с местными банками-партнерами для расширения финансовых возможностей частного сектора. В ближайшие дни мы подпишем восемь дополнительных кредитных линий”, - сообщила она.

В качестве третьего столпа деятельности ЕБРР в Армении она назвал бизнес-среду.

“Здесь я хочу дать дань уважения и подчеркнуть важность роли Инвестиционного совета Армении. Его основная миссия - способствовать диалогу между частным и государственным секторами. Он проводит важные реформы. Это включает в себя налоговые льготы для бизнеса, субсидии на развитие высоких технологий и реформу суда по трудовым спорам, и я понимаю, что есть обсуждения, куда двигаться дальше”, - сказала она.

Она добавила, что прочное партнерство с правительством, сообществом доноров и частным сектором имеет большой успех благодаря этой платформе.

Ереван был одним из первых пилотных городов, присоединившихся к программе ЕБРР “Зеленые города”. Она направлена на содействие партнерству с муниципалитетами, уделяя приоритетное внимание инвестициям в изменение климата для городских районов. Инвестиции ЕБРР за последние пять лет способствовали предполагаемому сокращению выбросов углерода в стране более чем на 210 000 тонн в год. Это равносильно снятию с проселочных дорог более 500 000 автомобилей, так что это довольно значительный эффект”, - подчеркнула она.

В качестве пятого и последнего столпа она подчеркнула внимание к региональным связям и отметила, что война с Украинй увеличивает растущий спрос на региональные связи, связывающие Центральную Азию, Южный Кавказ и Европу, для обеспечения стабильности в международной торговле между Европой и Азией.

“Это, в свою очередь, делает регион Южного Кавказа и, в частности, Армению привлекательным звеном для международной торговли и инвестиций. Инвестиции в услуги и новые проекты в сфере транспорта являются ключевыми для содействия региональным коммуникациям, которые так необходимы. Это, в свою очередь, ускорит рост и диверсифицирует частный сектор, таким образом, ЕБРР поддержит Армению как в восстановлении инфраструктуры, так и в улучшении торговли.

Одним из наших важных проектов было расширение КПП между Арменией и Грузией, что оказало значительное влияние на региональные связи”, - напомнила президент ЕБРР.

Она заметила, что Армения остается устойчивой перед лицом многих невзгод, уточнив, что ее экономика в 2023 году продолжала регистрировать высокие показатели.

Президент ЕБРР коснулась событий в Нагорном Карабахе в сентябре прошлого года и их последствий, отметив, что Армения пережила большой кризис с приходом беженцев.

“То, как вы справились с этой чрезвычайной ситуацией за такой короткий промежуток времени, было достойно восхищения. Чтобы оказать поддержку, мы разработали программу реагирования на проблемы беженцев в Армении, чтобы стимулировать развитие человеческого капитала и расширить возможности для беженцев и местных жителей. Наши доноры играют важную роль в этой программе, но, тем не менее, остается много проблем, и это потребует среднесрочных и долгосрочных мер. Беженцы должны интегрироваться в рынок труда, и страна должна стимулировать развитие человеческого капитала. Инфраструктуры должны быть расширены и улучшены, чтобы удовлетворить потребности беженцев. Проведение этого мероприятия, этой ежегодной встречи в Армении - дань уважения нашим общим достижениям”, - заключила Одиль Рено-Бассо, выразив надежду, что и другие выразят готовность инвестировать в Армению.