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На топливной базе в Ростове из-за атаки беспилотников произошло 2 взрыва

На топливной базе в Ростове из-за атаки беспилотников произошло 2 взрыва

На топливной базе в Ростове  из-за атаки беспилотников произошло 2 взрыва. 

Как передает “Арменпресс”, об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор области Василий Голубев. 

Сегодня утром в результате атаки двух БПЛА на топливной базе в Пролетарском районе произошло два взрыва, возгорание топлива это не вызвало. Пострадавших нет”, - написал он. 

Как ранее сообщал “Арменпресс”, несколько регионов России ночью подверглись обстрелам.


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