На топливной базе в Ростове из-за атаки беспилотников произошло 2 взрыва
10:18, 15 Май 2024
На топливной базе в Ростове из-за атаки беспилотников произошло 2 взрыва.
Как передает “Арменпресс”, об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор области Василий Голубев.
“Сегодня утром в результате атаки двух БПЛА на топливной базе в Пролетарском районе произошло два взрыва, возгорание топлива это не вызвало. Пострадавших нет”, - написал он.
Как ранее сообщал “Арменпресс”, несколько регионов России ночью подверглись обстрелам.
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