Европейские индексы - 14-05-24
МОСКВА, 15 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 14 мая:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.14% и составил 18716.42 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.20% и составил 8225.80 пункта, британский FTSE вырос на 0.16% и составил 8428.13 пункта, а российский RTSI вырос на 0.10% и составил 1194.63 пункта.
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