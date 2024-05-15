Европейские индексы - 14-05-24

МОСКВА, 15 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 14 мая:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.14% и составил 18716.42 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.20% и составил 8225.80 пункта, британский FTSE вырос на 0.16% и составил 8428.13 пункта, а российский RTSI вырос на 0.10% и составил 1194.63 пункта.