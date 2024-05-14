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Генсек ООН призвал власти и общество в Грузии вести диалог

Генсек ООН призвал власти и общество в Грузии вести диалог

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обеспокоен ситуацией в Грузии в свете протестов против закона об иноагентах, призывает власти и общество вести диалог друг с другом и проявлять сдержанность. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом заявил на брифинге заместитель официального представителя главы всемирной организации Фархан Хак.

"Генеральный секретарь с беспокойством следит за развитием событий в Грузии, в частности стычками и сообщениями о непропорциональном применении силы правоохранительными органами против демонстрантов, - сказал Хак. - Он призывает к сдержанности и диалогу между властями и гражданским обществом".

Помимо этого, добавил Хак, глава всемирной организации призывает "оперативно расследовать все обвинения в жестоком отношении [к демонстрантам] во время и после протестов".


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