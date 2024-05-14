ВВС Израиля атаковали штаб ХАМАС в здании школы БАПОР в Газе

ВВС Израиля нанесли высокоточный удар по центральному военному штабу ХАМАС, расположенному в здании школы Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в лагере Нусейрат в секторе Газа. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), отметив, что в результате атаки были убиты порядка 15 радикалов, 10 из которых входили в военизированное крыло радикального движения.

"Основываясь на разведданных, ВВС Израиля нанесли высокоточный удар по командирам центрального военного штаба ХАМАС, расположенного в школе БАПОР в районе Нусейрата. Штаб использовался террористами, входящими в военное крыло ХАМАС. В результате удара ВВС было уничтожено около 15 боевиков террористических организаций в секторе Газа, более 10 из которых входили в состав ХАМАС", - говорится в заявлении.

В пресс-службе отметили, что "удар был нанесен с использованием высокоточных боеприпасов, чтобы свести к минимуму ущерб гражданскому населению". "Террористическая организация ХАМАС систематически использует гражданское население и учреждения в качестве живого щита для своей террористической деятельности против Государства Израиль", - добавили в ЦАХАЛе.