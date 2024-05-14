США приближают Украину к НАТО: Блинкен

США приближают Украину к НАТО и затем введут ее в альянс. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом заявил в ходе визита в Киев госсекретарь Энтони Блинкен.

"Мы приближаем Украину к НАТО и затем введем ее в (альянс)", - сказал он в ходе публичного выступления в местном университете.

Блинкен добавил, что предпринимаемые США шаги по укреплению взаимодействия Украины и НАТО должны позволить ей "быстро" вступить в альянс, когда страна будет отвечать критериям членства.