Азиатские индексы - 14-05-24
ТОКИО, 14 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 14 мая на азиатских фондовых биржах:
Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.46% и составил 38356.06 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.25% и составил 2730.95 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.07% и составил 3145.77 пункта, а HANG SENG снизился на 0.22% и составил 19073.71 пункта.
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