Силовики в Тбилиси оттеснили демонстрантов от здания парламента

Сотрудники грузинских правоохранительных органов оттеснили демонстрантов от здания парламента Грузии. Как передает Арменпресс, об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

Очередная акция против закона об иноагентах проходит в Тбилиси. Парламент Грузии сегодня принял проект в третьем и окончательном чтении, но демонстранты не собираются расходиться.

Ситуация накалилась после того, как участники митинга силой сняли железные ограждения, установленные на внешнем периметре законодательного органа.

Силовики также продолжают вытеснять участников акции против закона об иноагентах с проспекта Руставели, на территории проспекта стоят подразделения спецназа и водометы. МВД Грузии просит демонстрантов действовать в рамках законодательства.