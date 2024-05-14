Президент Украины посетит Испанию для подписания соглашения о безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский посетит в эту пятницу Испанию для подписания с премьер-министром страны Педро Санчесом соглашения между Киевом и Мадридом об обеспечении безопасности. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщает телеканал TVE с ссылкой на источники в королевской семье.

По его информации, король Испании Филипп VI примет Зеленского во своем дворце в Мадриде. После встречи монарх и его супруга Летисия дадут обед в честь Зеленского.

Ранее газета Pais сообщала, что соглашение о безопасности обязывает Мадрид оказывать долгосрочную военную помощь Киеву, сотрудничать в обучении своих вооруженных сил и развитии украинской оборонной промышленности, а также обмениваться информацией в области разведки и кибербезопасности.

Отмечалось, что переговоры о подписании этого соглашения, которое, как ожидается, будет одобрено советом министров, но не будет представлено Конгрессу депутатов (нижней палате парламента) на ратификацию, поскольку не имеет юридического статуса международного договора, начались в начале марта и уже завершились.