Премьер-министр Пашинян провел встречу с председателем парламента Дании Сёреном Гаде

В рамках рабочего визита в Королевство Дания премьер-министр Никол Пашинян провел встречу с председателем парламента (Фолькетинга) Дании Сёреном Гаде.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, собеседники обсудили вопросы сотрудничества между парламентами Армении и Дании, а также взаимодействия в различных сферах. Стороны выразили надежду, что визит премьер-министра Армении в Данию придаст новый импульс развитию и расширению многопрофильных отношений между двумя странами. В этом контексте собеседники подчеркнули важность организации взаимных визитов на высоком уровне.

Никол Пашинян и Сёрен Гаде обменялись мыслями о происходящих в регионе Южного Кавказа развитиях, обсуждениях вокруг мирного договора между Арменией и Азербайджаном, а также о проекте правительства Республики Армения “Перекресток мира”.

Были также затронуты вопросы дальнейшего развития сотрудничества Армения-Европейский союз.