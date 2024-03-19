Предстоящие на 15 мая мероприятия
17:48, Май 14, 2024
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- 18:22 Премьер-министр Пашинян провел встречу с председателем парламента Дании Сёреном Гаде
- 17:48 Предстоящие на 15 мая мероприятия
- 17:35 Никол Пашинян считает, что для искоренения коррупции в Армении необходимо продолжить повестку демократических реформ
- 17:12 Мы с нетерпением ждем решения ЕС о включении Армении в Европейский фонд мира: Пашинян
- 17:07 Парламент Грузии принял законопроект об "иноагентах" в третьем чтении
- 16:58 Российские военные взяли под контроль село Бугроватка в Харьковской области
- 16:39 Санкции США могут поставить под угрозу соглашение Индии и Ирана по эксплуатации порта Чабахар
- 16:36 Премьер-министр Пашинян выразил надежду на продолжение процесса делимитации армяно-азербайджанской границы
- 16:09 Война, которая произошла в нашем регионе, была в некотором смысле прелюдией к дальнейшему развитию событий: Пашинян
- 15:57 ЕС расширил список санкций против Ирана за предполагаемые поставки оружия в Россию
- 15:46 Премьер-министр Пашинян хотел бы, чтобы Армения стала членом Европейского союза в 2024 году
- 15:01 Настало время включить достигнутые с Азербайджаном договоренности в мирный договор и подписать его: Никол Пашинян
- 14:45 Пашинян выразил надежду, что мировая демократия будет рядом с Арменией в преодолении вызовов
- 14:41 Перебранка в Парламенте Грузии переросла в потасовку
- 14:30 Расмуссен на встрече с Пашиняном подчеркнул важность проекта правительства “Перекресток мира”
- 14:23 Армения добилась огромного прогресса в укреплении демократических институтов: Никол Пашинян
- 14:20 В Женеве намечена встреча председателя Национального собрания Армении и председателя Милли Меджлиса Азербайджана
- 14:16 Азербайджанский суд продлил срок содержания под стражей незаконно арестованного Аркадия Гукасяна
- 14:15 Генеральный директор Ucom выступил на панельной дискуссии о технологическом развитии
- 14:12 Путин назначил Николая Патрушева своим помощником
- 14:08 Во Франции открывается 77-й Каннский международный кинофестиваль
- 13:20 Премьер-министр Дании приняла приглашение Никола Пашиняна посетить Армению
- 13:06 Шольц заявил о своем желании остаться на посту канцлера Германии
- 12:53 Владимир Путин посетит Китай с государственным визитом 16-17 мая
- 12:29 Бельгия приветствует переговоры глав МИД Армении и Азербайджана, прошедшие в Алматы
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