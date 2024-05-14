Никол Пашинян считает, что для искоренения коррупции в Армении необходимо продолжить повестку демократических реформ

Премьер-министр Никол Пашинян отметил, что, несмотря на огромный прогресс, достигнутый в борьбе с коррупцией, правительству Армении, к сожалению, не удалось искоренить коррупцию, но необходимо продолжать работать в этом направлении, быть твердыми и быть в повестке демократических реформ.

Как сообщает Арменпресс, об этом сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе дискуссии на тему “С передовой: защита демократии в Армении” (“From the frontline: Armenia’s defence of democracy”) в рамках Копенгагенского саммита демократии, отвечая на вопрос о борьбе с коррупцией.

“Мы добились огромного прогресса в борьбе с коррупцией, но, к сожалению, мы не можем сказать, что искоренили коррупцию в Армении. Но что нужно делать? Нужно продолжать, быть твердым в повестке демократических реформ. Именно по этой причине сотрудничество с Европейским союзом имеет для нас очень важное значение, поскольку сегодня Европейский союз является главным партнером в реализации нашей повестки демократических реформ.

Мы надеемся, что Европейский союз, а также США увеличат свою поддержку Армении в осуществлении демократических реформ, потому что, как я уже сказал, демократия для нас – это стратегия.

Кстати, в 2019 году мы начали стратегический диалог с США, а сегодня видим укрепление нашего сотрудничества с Европейским союзом. Я также отметил, что недавно у нас была трехсторонняя встреча с участием США, ЕС и Армении, кстати, это был беспрецедентный формат, где мы приняли огромную повестку институциональных и экономических реформ. Также очень важно, чтобы мы получали все более ощутимую поддержку со стороны ЕС и США для решения гуманитарных нужд беженцев Нагорного Карабаха, что тоже очень важно, потому что это очень чувствительный и эмоциональный вопрос для нас”, - отметил Никол Пашинян.