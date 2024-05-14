Премьер-министр Пашинян выразил надежду на продолжение процесса делимитации армяно-азербайджанской границы

Процесс демаркации между Арменией и Азербайджаном продолжается, и правительство Армении надеется, что стороны проявят твердость в этом вопросе.

Как сообщает Арменпресс, об этом сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе дискуссии на тему “С передовой: защита демократии в Армении” (“From the frontline: Armenia’s defence of democracy”) в рамках Копенгагенского саммита демократии,, отвечая на вопрос о сложной ситуации с безопасностью вокруг Армении.

“Сейчас главный вопрос – безопасность. Какова наша стратегическая позиция, как мы собираемся гарантировать безопасность нашей страны? Недавно я выступал в нашем парламенте, где сказал, что, по моему мнению, важнейшим инструментом обеспечения безопасности является легитимная внешняя политика. Именно по этой причине мы так часто цитируем Алма-Атинскую декларацию 1991 года.

Я хотел бы проинформировать аудиторию, о чем идет речь в Алма-Атинской декларации. Его приняли 12 советских республик, и там упоминается несколько очень важных пунктов. Во-первых, Советский Союз перестает существовать, и административные границы между советскими республиками становятся государственными границами, поскольку советские республики становятся независимыми государствами.

Очень важно, что 6 октября [2022 года] в Праге состоялась четырехсторонняя встреча с участием президента Франции, председателя Европейского совета, президента Азербайджана и премьер-министра Армении, на которой были достигнуты договоренности по двум очень важным пунктам. Во-первых, Армения и Азербайджан признают территориальную целостность и суверенитет друг друга на основе Алма-Атинской декларации, и Алма-Атинская декларация должна служить основой для делимитации между двумя странами. Именно поэтому я сказал, что у нас нет задачи создания новой границы между Арменией и Азербайджаном, нам просто нужно воспроизвести существующую границу на земле. Этот процесс происходит прямо сейчас, и я надеюсь, что мы твердо продолжим его”, - отметил Пашинян.