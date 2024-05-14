Война, которая произошла в нашем регионе, была в некотором смысле прелюдией к дальнейшему развитию событий: Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что война на Южном Кавказе была прелюдией к дальнейшему развитию событий, и сейчас явно происходит крах глобального миропорядка. Как сообщает Арменпресс, об этом сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе дискуссии на тему “С передовой: защита демократии в Армении” (“From the frontline: Armenia’s defence of democracy”) в рамках Копенгагенского саммита демократии, отвечая на вопрос о сложной ситуации с безопасностью вокруг Армении.

По его словам, демократия в Армению не пришла в силу обстоятельств.

“Я считаю, что это полностью соответствует менталитету нашего народа. Это стратегия нашего правительства, это наши политические убеждения, а также наша политическая идентичность.

Члены нашей политической команды посвятили большую часть своей жизни борьбе за демократию, за верховенство закона и за свободу слова. Теперь у нас есть возможность реализовать все эти ценности в нашей стране. Но, конечно, ситуация с безопасностью была сложной, и сейчас она усложняется не только в силу нашей региональной ситуации, но и из-за глобальной ситуации, потому что очевидно, что мировой порядок в данный момент рушится.

Моя оценка такова, и я говорил об этом публично, что война, которая произошла в нашем регионе, была в некотором смысле прелюдией к дальнейшему развитию событий. И сейчас главный вопрос – безопасность”, - отметил премьер-министр.