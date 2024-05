Настало время включить достигнутые с Азербайджаном договоренности в мирный договор и подписать его: Никол Пашинян

По мнению премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна, настало время включить соглашения, достигнутые с Азербайджаном, в мирный договор и подписать его.

Как передает “Арменпресс”, об этом премьер-министр РА Никол Пашинян заявил, выступая на Копенгагенском саммите демократии” при обсуждении темы “С передовой. Защита демократии в Армении” (From the frontline: Armenia’s defence of democracy).

Он подчеркнул: “Несмотря на все вызовы, мы считаем, что настоящим и наиболее перспективным спутником демократии является прочный и устойчивый мир. И возглавляемое мною правительство взяло на себя долю ответственности за это.

Недавно мы достигли договоренности с Азербайджаном о начале делимитации наших межгосударственных границ на основе Алма-Атинской декларации 1991 года.

Это значит, что при делимитации мы должны просто воспроизвести административные границы между Советской Арменией и Советским Азербайджаном, которые согласно Алма-Атинской декларации стали государственными границами. Начало делимитации границы является реализацией договоренности, достигнутой в ходе четырехсторонней встречи от 6 октября 2022 года между президентом Франции Эммануэлем Макроном, председателем Европейского совета Шарлем Мишелем, президентом Азербайджана Алиевым и мной. Это произошло в Праге. Теперь пришло время включить и отразить эти договоренности в мирном договоре и подписать его”.

Коснувшись проекта “Перекресток мира”, Никол Пашинян отметил:

“Еще одним ключевым моментом для нашей региональной стабильности является проект “Перекресток мира”, инициированный нашим правительством. Этот проект подразумевает, что Армения и Азербайджан восстановят и откроют транспортные и другие коммуникации в соответствии с суверенитетом и юрисдикцией стран, через которые они проходят, и будут соблюдать принципы равенства и взаимности. Эти элементы концепции были согласованы в ходе встречи 15 июля 2023 года между мной и президентом Азербайджана при содействии председателя Европейского совета Шарля Мишеля и отражены в публичном заявлении председателя Мишеля по итогам встречи. Мы готовы двигаться к реализации того, что было согласовано”, - заключил Пашинян.