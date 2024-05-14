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Азербайджанский суд продлил срок содержания под стражей незаконно арестованного Аркадия Гукасяна

Азербайджанский суд продлил срок содержания под стражей незаконно арестованного Аркадия Гукасяна

Азербайджанский суд продлил еще на 5 месяцев срок содержания под стражей бывшего президента Нагорного Карабаха Аркадия Гукасяна, незаконно арестованного по сфабрикованным обвинениям. 

Как передает “Арменпресс”, об этом сообщают азербайджанские СМИ. 

Аркадий Гукасян был незаконно арестован властями Азербайджана в сентябре 2023 года.


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