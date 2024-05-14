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Путин назначил Николая Патрушева своим помощником

Путин назначил Николая Патрушева своим помощником

На сайте Кремля сообщается, что Николай Патрушев назначен помощником президента России. “Арменпресс” передает об этом, со ссылкой на ТАСС. 

Николай Патрушев занимал пост секретаря Совета Безопасности Российской Федерации с 2008 года. Он проработал на этом посту дольше всех. 

Два дня назад Патрушев был освобожден с этой должности. Секретарем Совета безопасности назначен Сергей Шойгу, который до этого возглавлял Министерство обороны.


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