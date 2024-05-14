Во Франции открывается 77-й Каннский международный кинофестиваль

Во Франции на Лазурном Берегу 14 мая открывается 77-й Каннский международный кинофестиваль. Как передает “Арменпресс”, со ссылкой на “Интерфакс”, в этом году на основной конкурс представлено 22 фильма.

Фестиваль продлится с 14 по 25 мая. Он начнется показом французского фильма Квентина Дюпье “Второй акт”. Председатель жюри основного конкурса этого года - американский режиссер и сценарист Грета Гервиг, автор таких фильмов “Маленькие женщины”, “Леди Бьорд” и “Барби”.

На победу на фестивале претендуют фильм о писателе и политике Эдуарде Лимонове “Лимонов. Баллада об Эдичке” Кирилла Серебренникова, научно-фантастический фильм “Мегалополис” американского режиссера Фрэнсиса Форда Копполы, работа греческого режиссера Йоргоса Лантимоса “Виды доброты” и фильм итальянского режиссера Паоло Соррентино “Партенопа”.

За награды в основном конкурсе поборются и фильм о карьере Дональда Трампа “Ученик” шведского режиссера с иранскими корнями Ала Аббаси, фильм “Анора” Шона Бейкери, одну из ролей в котором сыграл российский актер Юрий Борисов, “Плащаницы” канадского режиссера Дэвида Кроненберга, фильм о Марчелло Мастроянни “Мой Марчелло” французского режиссера Кристофа Оноре, фильм китайского режиссера Цзя Чжанкэ “Пойманный волнами”, фильм “О, Канада” американского режиссера Пола Шредера о жизни умирающего режиссёра-документалиста левых взглядов Леонарда Файфа, который бежал в Канаду, чтобы избежать призыва на вьетнамскую войну.

На основном конкурсе также будут представлены картины “Девушка с иглой” шведского режиссера Мангуса фон Хорна, “Птица” британского режиссера Андреа Арнольда, “Отель “Судьба” ” бразильского режиссера Карима Айнуза, “Эмилия Перес” французского режиссера Жака Одиара и другие.

Каннский международный кинофестиваль - ежегодный кинематографический фестиваль, который проводится в курортном городе Канны в конце мая. Впервые он был проведен в 1946 году с 20 сентября по 5 октября. Фестиваль приобрел свои современные масштаб после 1951 года. С 1952 года он ежегодно проводится в мае.