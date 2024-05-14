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Шольц заявил о своем желании остаться на посту канцлера Германии

Шольц заявил о своем желании остаться на посту канцлера Германии

Как передает “Арменпресс”, канцлер Германии Олаф Шольц заявил в интервью изданию Stern, что хотел бы сохранить пост главы правительства и после выборов 2025 года. 

Я хотел бы также остаться федеральным канцлером после осени 2025 года”, - сказал Шольц. 

Он также выразил уверенность, что правящая коалиция не будет распущена в ближайшие месяцы, несмотря на разногласия внутри нее. 

Шольц стал канцлером по итогам выборов 2021 года, когда его Социал-демократическая партия Германии сформировала коалицию с “Зелеными” и Свободной демократической партией.


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