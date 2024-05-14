Шольц заявил о своем желании остаться на посту канцлера Германии

Как передает “Арменпресс”, канцлер Германии Олаф Шольц заявил в интервью изданию Stern, что хотел бы сохранить пост главы правительства и после выборов 2025 года.

“Я хотел бы также остаться федеральным канцлером после осени 2025 года”, - сказал Шольц.

Он также выразил уверенность, что правящая коалиция не будет распущена в ближайшие месяцы, несмотря на разногласия внутри нее.

Шольц стал канцлером по итогам выборов 2021 года, когда его Социал-демократическая партия Германии сформировала коалицию с “Зелеными” и Свободной демократической партией.