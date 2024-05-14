Министр иностранных дел Австрии назвал иллюзией возможность вступления Турции в ЕС

Находящийся с официальным визитом в Анкаре министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг назвал иллюзией возможность вступления Турции в Европейский Союз. “Арменпресс” передает об этом, со ссылкой на ТАСС.

Турция уже много лет отдаляется от ЕС на словах и на деле. Вступление Турции в ЕС - это иллюзия”, - цитирует главу австрийской дипломатии издание Der Standard.

При этом Шалленберг предложил рассмотреть “реалистичную концепцию добрососедства, подкрепленную прагматичным сотрудничеством Анкары и Брюсселя, вместо полноправного членства Турции в ЕС”.

Турция официально добивается членства в ЕС в качестве полноправного члена с 2005 года. Сейчас открыты 16 из 35 пунктов так называемого переговорного досье. Основным препятствием на переговорах является вопрос Кипра.