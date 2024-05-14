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Министр иностранных дел Австрии назвал иллюзией возможность вступления Турции в ЕС

Министр иностранных дел Австрии назвал иллюзией возможность вступления Турции в ЕС

Находящийся с официальным визитом в Анкаре министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг назвал иллюзией возможность вступления Турции в Европейский Союз. “Арменпресс” передает об этом, со ссылкой на ТАСС. 

Турция уже много лет отдаляется от ЕС на словах и на деле. Вступление Турции в ЕС - это иллюзия”, - цитирует главу австрийской дипломатии издание Der Standard. 

При этом Шалленберг предложил рассмотреть “реалистичную концепцию добрососедства, подкрепленную прагматичным сотрудничеством Анкары и Брюсселя, вместо полноправного членства Турции в ЕС”. 

Турция официально добивается членства в ЕС в качестве полноправного члена с 2005 года. Сейчас открыты 16 из 35 пунктов так называемого переговорного досье. Основным препятствием на переговорах является вопрос Кипра.


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