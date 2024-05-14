Байден подписал закон о запрете импорта урана из России

Президент США Джо Байден подписал закон, запрещающий ввоз российского урана в Соединенные Штаты.

“Закон о запрете импорта российского урана” запрещает импорт необлученного низкообогащенного урана, произведенного в Российской Федерации или российским предприятием.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что запрет, подписанный Байденом, поможет укрепить “энергетическую и экономическую безопасность США за счет снижения зависимости от России в области гражданской ядерной энергетики”.

“Он поможет обеспечить безопасность нашего энергетического сектора для будущих поколений. И за счет беспрецедентного федерального финансирования в размере $2,72 млрд, которое Конгресс недавно выделил по просьбе президента, это даст толчок созданию новых обогатительных мощностей в США и даст четкий сигнал промышленности о том, что мы стремимся к долгосрочному росту в нашем ядерном секторе”, - добавил Салливан.

Ранее за принятие закона, запрещающего импорт урана из России, проголосовал Сенат США.