Власти Белгородской области России сообщают, что утром Белгород подвергся обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины.

Как передает “Арменпресс”, губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что ранение получила одна женщина. Она была госпитализирована.

Он добавил, что разбиты оконные стекла в 21 квартире 9 многоквартирных домов, повреждены крыши трех частных жилых домов, пострадали школа, один коммерческий объект и 6 автомобилей.

По данным Гладкова, в воздушном пространстве Белгорода и Белгородской области было поражено несколько воздушных целей.

Министерство обороны России отметило в своей сводке, что ночью в воздушном пространстве Белгородской области было уничтожено 25 снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire.

12 мая в Белгороде в результате взрыва обрушился один подъезд 10-этажного здания, погибли 15 человек. Министерство обороны России заявило, что причиной взрыва стал удар украинской ракеты “Точка-У”.