В Ереване состоится ежегодная встреча и бизнес-форум ЕБРР

14 мая в Ереване пройдет 33-я ежегодная встреча и бизнес-форум Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

В форуме участвует группа сотрудников Министерства финансов РА во главе с руководителем ведомства Ваге Ованнисяном. Состоялась встреча министра Ованнисяна и члена Совета директоров ЕБРР Яна Виллема ван ден Уолл Бейка.

“Это очень хороший повод представить Армению как хорошую среду для инвестиций, а также позиционировать себя как региональную ведущую страну в технологической сфере”, - отметил Ваге Ованнисян.

Первый день форума, как отмечается в сообщении ЕБРР, проводится вместе с Центром креативных технологий ТУМО и Яцеком Кубасом.

С ключевыми докладами выступят Нубар Афеян и Бен Кромптон из Microsoft. Будут обсуждаться вопросы Южного Кавказа, развитие устойчивой торговли, энергетики и логистики.

Сегодня в комплексе “Двин” выступят спикеры Одиль Рено-Бассо, Фрэнсис Малидж и Рудольф Пи.

Состоится важное обсуждение новой экологической и социальной политики и доступа к информационной политике.

Форум ЕБРР по устойчивому развитию призван подтвердить внимание банка к лидерству в ключевых областях зеленого и устойчивого развития.

На форуме, который считается одним из ключевых событий в мировой финансово-экономической среде, будет развернут диалог по актуальным темам отрасли, будут приняты решения по вопросам стратегического развития банка.

Ожидается, что в форуме примут участие около 2000 делегатов.