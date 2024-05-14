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В Ереване состоится ежегодная встреча и бизнес-форум ЕБРР

В Ереване состоится ежегодная встреча и бизнес-форум ЕБРР

14 мая в Ереване пройдет 33-я ежегодная встреча и бизнес-форум Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). 

В форуме участвует группа сотрудников Министерства финансов РА во главе с руководителем ведомства Ваге Ованнисяном. Состоялась встреча министра Ованнисяна и члена Совета директоров ЕБРР Яна Виллема ван ден Уолл Бейка. 

“Это очень хороший повод представить Армению как хорошую среду для инвестиций, а также позиционировать себя как региональную ведущую страну в технологической сфере”, - отметил Ваге Ованнисян. 

Первый день форума, как отмечается в сообщении ЕБРР, проводится вместе с Центром креативных технологий ТУМО и Яцеком Кубасом. 

С ключевыми докладами выступят Нубар Афеян и Бен Кромптон из Microsoft. Будут обсуждаться вопросы Южного Кавказа, развитие устойчивой торговли, энергетики и логистики. 

Сегодня в комплексе “Двин” выступят спикеры Одиль Рено-Бассо, Фрэнсис Малидж и Рудольф Пи. 

Состоится важное обсуждение новой экологической и социальной политики и доступа к информационной политике. 

Форум ЕБРР по устойчивому развитию призван подтвердить внимание банка к лидерству в ключевых областях зеленого и устойчивого развития. 

На форуме, который считается одним из ключевых событий в мировой финансово-экономической среде, будет развернут диалог по актуальным темам отрасли, будут приняты решения по вопросам стратегического развития банка. 

Ожидается, что в форуме примут  участие около 2000 делегатов.


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