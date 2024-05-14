На международном турнире в Шардже Армению представят четыре шахматиста

Шахматисты Армении начинают выступления на международном турнире в Шарже.

Как передает “Арменпресс”, в турнире Masters, стартующем в Шардже, ОАЭ, Армению представят Айк Мартиросян, Шант Саркисян, Самвел Тер-Саакян и Мануэл Петросян.

Армения также примет участие в подгруппах Challengers и Future.

Международный турнир в Шардже проводится по швейцарской системе и состоит из 9 туров.