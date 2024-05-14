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На международном турнире в Шардже Армению представят четыре шахматиста

На международном турнире в Шардже Армению представят четыре шахматиста

Шахматисты Армении начинают выступления на международном турнире в Шарже.

Как передает “Арменпресс”, в турнире Masters, стартующем в Шардже, ОАЭ, Армению представят  Айк Мартиросян, Шант Саркисян, Самвел Тер-Саакян и Мануэл Петросян. 

Армения также примет участие в подгруппах Challengers и Future. 

Международный турнир в Шардже проводится по швейцарской системе и состоит из 9 туров.


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