Энтони Блинкен прибыл в Киев, чтобы выразить поддержку Вашингтона Украине

Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Киев, чтобы подтвердить поддержку США Украины.

Как передает “Арменпресс”, Госдепартамент США сообщает, что Блинкен проведет встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, обсудит с ними ситуацию на поле боя и вопросы экономической поддержки США.

“Он подчеркнет приверженность администрации Джо Байдена обороне Украины и долгосрочной безопасности”, - говорится в сообщении.

За несколько недель до визита Блинкена президент США Джо Байден подписал одобренный Конгрессом пакет иностранной помощи на сумму $95 миллиардов, в котором предусмотрета помощь Украине в размере $61 миллиард.

Россия продолжает интенсивные военные действия на северо-востоке Украины. В течение последней недели российские силы добились нескольких серьезных успехов в Харькове.