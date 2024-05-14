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США продолжают верить, что мир между Арменией и Азербайджаном возможен: Ведант Патель

США продолжают верить, что мир между Арменией и Азербайджаном возможен: Ведант Патель

Соединенные Штаты продолжают активно участвовать в армяно-азербайджанских переговорах и продолжают верить в то, что мир между сторонами возможен. 

Как передает “Арменпресс”, об этом заявил заместитель пресс-секретаря Госдепартамента США Ведант Патель на брифинге, отвечая на вопрос азербайджанского журналиста об итогах армяно-азербайджанских переговоров, состоявшихся 10-11 мая в Алматы, Казахстан. 

“Я просто скажу, что мы продолжаем верить в то, что мир возможен”, - сказал Патель, добавив, что Соединенные Штаты продолжат поддерживать мирный процесс. 

Он также добавил, что у него нет других новых данных о переговорах в Алматы. 

10-11 мая в Алматы, Казахстан, состоялись переговоры министра иностранных дел Республики Армения Арарата Мирзояна и министра иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуна Байрамова. 

Министры приветствовали прогресс в вопросе делимитации границы и договоренности, достигнутые в этом направлении. 

Министры и их делегации продолжили обсуждения проекта двустороннего соглашения “Об установлении мира и межгосударственных отношений между Арменией и Азербайджаном”. 

Министры встречались и приватно и в двустороннем формате с вице-премьером, министром иностранных дел Казахстана Муратом Нуртлеу. 

Министр Мирзоян выразил благодарность казахстанской стороне за проведение переговоров между Арменией и Азербайджаном


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