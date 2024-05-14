Европейские индексы - 13-05-24
МОСКВА, 14 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 13 мая:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.16% и составил 18742.22 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.12% и составил 8209.28 пункта, британский FTSE снизился на 0.22% и составил 8414.99 пункта, а российский RTSI вырос на 1.46% и составил 1193.46 пункта.
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