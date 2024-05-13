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Генсек ООН призвал расследовать смерть сотрудника организации в Рафахе

Генсек ООН призвал расследовать смерть сотрудника организации в Рафахе

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал расследовать удар по автомобилю Департамента по вопросам охраны и безопасности (ДОБ) всемирной организации в Рафахе на юге сектора Газа, в результате которого один сотрудник департамента погиб и еще один пострадал. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом заявил на брифинге заместитель официального представителя главы ООН Фархан Хак.

"Генеральный секретарь с прискорбием узнал о смерти сотрудника ДОБ, а также о травме, полученной еще одним сотрудником ДОБ в результата удара по их транспортному средству в момент, когда они направлялись в Европейскую больницу в Рафахе, - сказал Хак. - Генеральный секретарь осуждает любые атаки на персонал ООН и призывает к полноценному расследованию".

По предварительной информации, пострадавший сотрудник ДОБ получил легкие ранения.

Хак добавил, что с начала обострения палестино-израильского конфликта в октябре прошлого года в Газе погибли более 190 сотрудников всемирной организации.


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