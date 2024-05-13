В Тбилиси противники введения закона об иноагентах вновь вышли на митинг

Несколько сотен человек, преимущественно студенты высших учебных заведений, вышли в Тбилиси к зданию парламента, чтобы опротестовать законопроект об иноагентах.

Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, часть протестующих устроили шествие к зданию парламента от станции метро Руставели. Другие митингующие уже расположились у фасадной части парламента. В руках они держат флаги Грузии и ЕС, а также транспаранты с требованием отозвать законопроект.

Движение транспорта на проспекте Руставели, где расположен парламент, перекрыто. У здания законодательного органа установлена сцена, однако политические выступления пока не начинались. На месте дежурят наряды полиции. Они также расположены и на площади Свободы, недалеко от парламента.

Комитет парламента Грузии по юридическим вопросам в понедельник в третьем чтении принял законопроект об иноагентах. Еще накануне участники акции протеста против инициативы стали собираться у парламента, чтобы не дать депутатам рассмотреть документ. В понедельник на рассвете полиция оттеснила протестующих от служебных входов в законодательный орган. Периодически возникали потасовки, в ходе которых в административном порядке задержаны 20 человек, среди них по одному гражданину РФ и Молдавии и два американца.

Парламент Грузии 1 мая во втором чтении поддержал законопроект "О прозрачности иностранного влияния". Против него высказывались президент Саломе Зурабишвили, оппозиция и западные дипломаты, которые сочли его препятствием для интеграции республики в Евросоюз. Госдепартамент США заявил, что целью законопроекта является подрыв активного гражданского общества страны. Лидеры правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" утверждают, что он служит лишь целям обеспечения прозрачности финансирования из-за рубежа неправительственного сектора и СМИ. Зурабишвили заявила, что наложит вето на законопроект, если он будет принят во всех трех чтениях.

С 15 апреля в Тбилиси оппозиция и гражданские активисты проводят митинги против принятия закона об иноагентах. Несколько раз протесты перерастали в столкновения с силовиками, спецназ применял перцовый газ и водометы при разгоне протестующих у парламента Грузии.