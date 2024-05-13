Премьер-министр Пашинян с рабочим визитом отбыл  в Королевство Дания

Премьер-министр Никол Пашинян с рабочим визитом отбыл в Королевство Дания.

Премьер-министр 14 мая примет участие в Копенгагенском саммите демократии. В рамках саммита Никол Пашинян примет участие в обсуждении на тему “С передовой: защита демократии в Армении” (“From the frontline: Armenia’s defence of democracy”).

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в рамках визита также запланированы встречи Никола Пашиняна с премьер-министром Королевства Дания госпожой Метте Фредериксен, председателем парламента (Фолькетинга) Дании Сёреном Гаде, основателем саммита и международной политической консалтинговой организации “Rasmussen Global” Андерсом Фогом Расмуссеном.