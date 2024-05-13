Время в Ереване: 11:07,   13 Май 2024

Премьер-министр Пашинян с рабочим визитом отбыл  в Королевство Дания

Премьер-министр Пашинян с рабочим визитом отбыл  в Королевство Дания

Премьер-министр Никол Пашинян с рабочим визитом отбыл  в Королевство Дания.

Премьер-министр 14 мая примет участие в Копенгагенском саммите демократии. В рамках саммита Никол Пашинян примет участие в обсуждении на тему “С передовой: защита демократии в Армении” (“From the frontline: Armenia’s defence of democracy”).

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в рамках визита также запланированы встречи Никола Пашиняна с премьер-министром Королевства Дания госпожой Метте Фредериксен, председателем парламента (Фолькетинга) Дании Сёреном Гаде, основателем саммита и международной политической консалтинговой организации “Rasmussen Global” Андерсом Фогом Расмуссеном.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

AIM banner Website Ad Banner.jpg (235 KB)

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Digital-Card---250x295.jpg (26 KB)

12.png (9 KB)

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: contact@armenpress.am