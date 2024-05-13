Исполнительный вице-президент Еврокомиссии в Армении примет участие в ежегодном собрании ЕБРР 2024 года 

Исполнительный вице-президент и комиссар Европейской комиссии по торговле Валдис Домбровскис будет представлять Европейский Союз на ежегодном собрании и бизнес-форуме Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) 2024 в Ереване, Армения. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Офиса делегации ЕС в Армении, в ходе своей миссии исполнительный вице-президент Домбровскис примет участие в работе группы по критически важному сырью (CRM), станет свидетелем подписания Меморандума о взаимопонимании между ЕБРР и Казахстаном по устойчивому развитию горнодобывающего сектора, а также примет участие в пленарном заседании Совета управляющих ЕБРР.

Исполнительный вице-президент ЕК встретится с высокопоставленными представителями правительства Армении, в том числе с президентом Ваагном Хачатуряном, премьер-министром Николом Пашиняном, а также с вице-премьерами г-ном Мгером Григоряном и г-ном Тиграном Хачатряном. Кроме того, он встретится с вице-премьером Молдовы Думитру Алайбой и министром международного сотрудничества Египта Ранией Аль-Машат.

Ежегодное заседание и бизнес-форум ЕБРР 2024 года, посвященный широкой теме «Вместе, оказываем влияние», служит глобальной платформой для дискуссий о том, как помочь экономикам адаптироваться и процветать в постоянно меняющемся мире. Программа этого года включает дискуссии высокого уровня, панельные дискуссии и доклады, посвященные ключевым глобальным темам, от финансовых технологий и кибербезопасности до устойчивой инфраструктуры и экономической инклюзивности.