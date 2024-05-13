Индия подписала соглашение на эксплуатацию иранского порта Чабахар сроком на 10 лет

Индия подписала в понедельник 10-летний контракт с Ираном на развитие и эксплуатацию иранского порта Чабахар. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Reuters, об этом заявило правительство Индии, подчеркнув, что это укрепит отношения со стратегической ближневосточной страной.

Индия развивает порт Чабахар на юго-восточном побережье Ирана вдоль Оманского залива как способ транспортировки товаров в Иран, Афганистан и страны Центральной Азии, минуя порты Карачи и Гвадар в своем сопернике Пакистане.

Однако санкции США в отношении Ирана замедлили развитие порта.

«Значение порта Чабахар выходит за рамки его роли простого канала между Индией и Ираном; он служит жизненно важной торговой артерией, соединяющей Индию с Афганистаном и странами Центральной Азии», - заявил министр портов, судоходства и водных путей Индии Сарбананда Соновал в Тегеране после подписания соглашения.

«Эта связь открыла новые возможности для торговли и повысила устойчивость цепочек поставок по всему региону», - отметил он.

Долгосрочное соглашение было подписано между Indian Ports Global Limited (IPGL) и Портовой и морской организацией Ирана.

В соответствии с соглашением IPGL инвестирует около 120 млн долларов, а дополнительно будет выделено 250 млн долларов финансирования, в результате чего стоимость контракта составит 370 млн долларов, сообщил министр транспорта и городского развития Ирана Мехрдад Базрпаш.