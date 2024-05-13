В Армении по итогам года прогнозируется инфляция до 1,5%: председатель ЦБ

В 2023 г. в условиях продолжающихся геополитических событий и сохраняющейся неопределенности глобальная экономическая активность и спрос продолжили замедляться. Вследствие вышеуказанных развитий и проводимой в ряде стран сдерживающей денежно-кредитной политики на международных товарных рынках наблюдалось значительное снижение цен на продовольствие и энергоносители, инфляционная обстановка в мировой экономике в определенной степени смягчилась. В этих условиях инфляционное давление на экономику Армении со стороны внешнего сектора существенно ослабло в первой половине 2023 г., а дефляционные эффекты наблюдались уже во второй половине года.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и коммуникации аппарата НС Армении, об этом 13 мая на ежегодном сообщении о деятельности ЦБ на заседании Постоянной комиссии НС по финансово-кредитным и бюджетным вопросам сказал председатель Центрального банка (ЦБ) Армении Мартин Галстян.

"В 2023 г. в экономике Армении наблюдалась более высокая, чем ожидалось, активность из-за высоких темпов роста в сфере услуг и строительства. При этом совокупный спрос также сохранялся на высоком уровне, что выразилось в первом полугодии значительным ростом внешнего спроса, проявившимся особенно в секторе услуг. Этому продолжал содействовать ощутимый приток иностранных гостей, в том числе туристов, а также финансовые притоки", - подчеркнул докладчик, добавив, что под влиянием указанных факторов на валютном рынке Армении зафиксировано незначительное, но определенное подорожание драма. Отмечено, что позитивные сдвиги отмечены также в сферах информационных технологий и обрабатывающей промышленности, что выражается в тенденциях увеличения производственного потенциала и экспорта в этих отраслях.

По Галстяну, во втором полугодии наблюдалось ослабление внешнего спроса из-за замедления темпов роста туризма. В то же время внутренний спрос значительно оживился благодаря высокому росту частного потребления, чему во многом содействовало расходование ранее накопленных сбережений и продолжающееся увеличение доходов.

"В течение 2023 г. 12-месячная инфляция снизилась на 8,9 процентных пункта и по итогам года находилась в отрицательном диапазоне, составив -0,6%", - пояснил М.Галстян.

Председатель ЦБ также представил отчет о денежно-кредитной политике за первый квартал 2024 г. и информацию об административных расходах и капвложениях ЦБ в 2023 г.

Докладчик сообщил, что с 2024 г. ЦБ ввел новую систему разработки, реализации и коммуникации денежно-кредитной политики, основанную на принципе разумного управления рисками. Отмечено, что в первом квартале 2024 г. сохраняются риски замедления экономического роста в мире и основных странах-партнерах Армении. Глобальная инфляция продолжает замедляться, но цены на дорогостоящие товары и услуги в странах-партнерах по-прежнему остаются относительно высокими. "В первом квартале 2024 г. в Армении сохранилась высокая экономическая активность, чему во многом способствовал значительный рост сфер торговли и промышленности. Внешний спрос на внутренние услуги несколько ослабевает, а внутренний спрос продолжает поддерживаться высокими темпами роста частных инвестиций", - заметил представитель ЦБ.

М.Галстян коснулся также сформировавшейся в начале этого года инфляционной среды и проводимой ЦБ соответствующей политики.

По словам докладчика, согласно сценариям, представленным в программе монетарной политики, в краткосрочном горизонте 2024 г. инфляция останется ниже целевого уровня, по итогам года она составит 1,3-1,5%.

М.Галстян ответил на вопросы депутатов, связанные с колебаниями курса иностранной валюты, амнистией кредитных историй и изменением процентных ставок, политикой ЦБ по регулированию криптоактивов и т.д.