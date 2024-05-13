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Сисиан Погосян освобождена от должности председателя Комитета по туризму

Сисиан Погосян освобождена от должности председателя Комитета по туризму

Сисиан Погосян освобождена от должности председателя Комитета по туризму Армении. Как сообщает Арменпресс, соответствующее решение опубликовано на сайте правительства egov.am.


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