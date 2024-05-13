Сисиан Погосян освобождена от должности председателя Комитета по туризму
Сисиан Погосян освобождена от должности председателя Комитета по туризму Армении. Как сообщает Арменпресс, соответствующее решение опубликовано на сайте правительства egov.am.
Подпишитесь на наш канал в Телеграм
- 19:24 Глава минобороны Израиля выразил решимость достичь всех целей войны в Газе
- 19:10 Суд приговорил экс-министра нацэкономики Казахстана Бишимбаева к 24 годам
- 18:45 Премьер-министр Пашинян с рабочим визитом отбыл в Королевство Дания
- 18:42 Премьер-министру представлен отчет о деятельности Офиса представителя по международным правовым вопросам за 2023 год
- 18:35 В Кении из-за проливных дождей погибли более 270 человек
- 18:24 Исполнительный вице-президент Еврокомиссии в Армении примет участие в ежегодном собрании ЕБРР 2024 года
- 18:05 Предстоящие на 14 мая мероприятия
- 17:41 Спикер НС Армении представил действующему председателю ОБСЕ процесс переговоров Армения-Азербайджан
- 17:35 Индия подписала соглашение на эксплуатацию иранского порта Чабахар сроком на 10 лет
- 17:27 В Армении по итогам года прогнозируется инфляция до 1,5%: председатель ЦБ
- 17:12 Сисиан Погосян освобождена от должности председателя Комитета по туризму
- 17:04 В Испании впервые в мире выявили десятки случаев крысиного гепатита у людей
- 17:03 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 13-05-24
- 17:01 Азиатские индексы - 13-05-24
- 16:51 В Ереване пройдет чемпионат Европы по карате 2025 года
- 16:22 В последние 3 года Армения стала одним из лидеров грузооборота с Южным Федеральным округом России
- 16:21 Спикер Национального собрания Армении принял посла Аргентины в РА
- 16:12 ЕС сообщил о частичном переходе к военной экономике ради поддержки Украины
- 15:01 В Газе предупредили о прекращении работы больниц из-за нехватки топлива
- 14:17 В Армении ожидается переменная погода: температура воздуха понизится
- 14:02 Самбисты Армении на чемпионате Европы завоевали 18 медалей
- 13:39 Встречу с министром ИД Азербайджана в Алматы Мирзоян оценил как конструктивную
- 13:13 ОБСЕ поддержит Армению и Азербайджан в достижении всеобъемлющего мира: Ян Бордж
- 13:07 Премьер-министр Армении и действующий председатель ОБСЕ обсудили развития на Южном Кавказе
- 12:58 В Баку я призову к надежной и стабильной приверженности переговорам: действующий председатель ОБСЕ
09:49, 08.05.2024
3687 просмотров Известны имена победителей первого полуфинала песенного конкурса “Евровидение-2024”
19:06, 10.05.2024
2553 просмотров Завершилась встреча делегаций глав МИД Армении и Азербайджана в Алматы
14:40, 12.05.2024
1960 просмотров В Литве стартовали президентские выборы и референдум о введении двойного гражданства
17:12, 07.05.2024
1940 просмотров ОДКБ хотела прийти в Армению не в качестве союзника, а в качестве миротворца: Никол Пашинян
11:00, 09.05.2024
1674 просмотров Цены на нефть выросли - 08-05-24