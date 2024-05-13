Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 13-05-24

ЕРЕВАН, 13 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 13 мая, курс доллара США сократился на 0.37 драмa и составил 387.64 драм. Курс евро сократился на 0.33 драмa и составил 417.91 драм. Курс российского рубля вырос на 0.04 драмa и составил 4.24 драм. Курс британского фунта сократился на 0.42 драмa и составил 485.83 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота выросла на 554.97 драмa и составила 29567.64 драм. Цена серебра выросла на 12.32 драмa и составила 356.94 драм.