Правительство Армении в плане диверсификации внешней политики на правильном пути: политолог об отношениях РА-ЕС

Армения, учитывая развития, происходящие вокруг нее в последние годы, сделала определенный вывод в плане своей внешнеполитической ориентации, и очевидно, что Россия и возглавляемые ею блоки уже не играют приоритетной роли в этой ориентации, следовательно, в плане диверсификации внешней политики власти Армении однозначно находятся на правильном пути.

В беседе с “Арменпресс” такую точку зрения выразил политолог Арутюн Мкртчян, коснувшись развивающихся отношений между Арменией и Европейским Союзом.

“Укрепление отношений с Европейским союзом - это тот путь, который принесет нашей стране лишь пользу. Очевидно, что эта дорога не будет ровной, в ней будет и множество препятствий. Мы сталкиваемся с внутренними вызовами, направляемыми внешними силами, но, тем не менее, мы должны пройти вышеупомянутый путь, у которого нет альтернативы. Будем надеяться, что разрешатся и события в соседней Грузии, происходящие в этом контексте. Улицы Тбилиси уже несколько дней наводнены протестующими, требующими от властей отозвать пророссийский законопроект, что может стать целью против партнеров ЕС и принципиальным вопросом для дальнейшего продолжения отношений Грузия-ЕС, США-Грузия. Что касается нашей страны, то мы в Армении должны уметь противостоять нашим внутренним угрозам, которые находятся на улицах Еревана, и управлять ими”, - сказал Мкртчян.

Говоря о компоненте безопасности в отношениях Армения-ЕС, политолог высоко оценил миссию европейских наблюдателей на армяно-азербайджанской границе.

“Размещение наблюдателей ЕС вдоль границы уже принесло нам пользу. Зарегистрированы соответствующие результаты, нет той степени и дозы напряжения, которые были до этого. Мы видим, что число наблюдателей может увеличиться. Европейский союз не исключает иразмещения своих наблюдателей на армяно-турецкой границе. Страны-противники относятся к наблюдателям ЕС серьезно. Институт наблюдателей, внедренный вдоль армяно-азербайджанской границы, дает желаемые результаты. Евросоюз неоднократно заявлял, что для повышения безопасности нашей страны готов помочь процессу снабжения Армении нелетальным, оборонительным вооружением. То, что Армения не получает от своего основного союзника России, заполняет пробел Европейский Союз, и этот процесс уже дает адекватные результаты. Европейская поддержка - это не пустые слова, а факт, зафиксированный на местах”, - отметил наш собеседник.

По словам Мкртчяна, сближение отношений Армения-ЕС ни в коем случае не направлено против какого-либо регионального государства, будь то Иран, Турция, Азербайджан или Грузия.

“Как внутри, так и снаружи была предпринята попытка представить этот процесс как антииранскую операцию, однако иранские партнеры, по крайней мере, лояльны в своих заявлениях, констатируя, что Армения не имеет намерения использовать европейских наблюдателей и сближение, углубление отношений с ЕС против своих соседей. Напротив, это отвечает интересам самих стран региона. Попытки представить процесс как антииранский просто бессмысленны. Грузия также углубляет свои отношения как с ЕС, так и с США, и, думаю, Иран не высказывал никаких возражений по поводу Грузии, следовательно, и к нам не должно быть недопонимания. Я высоко ценю работу нашего дипломатического корпуса в этом направлении. Были визиты в Исламскую Республику Иран, и там были озвучены многочисленные заверения, что этот процесс не направлен против соседнего государства. Иран подходит к этому с пониманием”, - пояснил Мкртчян.

Коснувшись экономического сотрудничества с ЕС, политолог подчеркнул, что власти Армении за последние шесть лет имели мнижество недочетов в вопросе диверсификации экономики.

“Возможно, по объективным или субъективным причинам в этом направлении почти не проводилась работа. Сегодняшняя власть не сделала этого, и нам предстоит огромная домашняя работа. Мы должны реализовать пункты Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве с ЕС, призвать европейских друзей подойти с пониманием и понять, что экономика Армении пуповиной связана с Россией, и в этом плане ЕС также должен предоставить нам определенные льготы. Эти вопросы на самом деле решаемы. К сожалению, отсутствие экономической диверсификации сегодня создало проблемы для укрепления экономических отношений с Европейским Союзом, но и эти проблемы решаемы”, - сказал наш собеседник.

Он добавил, что наших граждан просто нужно подготовить к этому, чтобы избежать социальных потрясений и внешних угроз. Политолог признал, что народ Армении подходит к вышеупомянутому процессу с пониманием и доверием.

Отвечая на вопрос о либерализации визового режима, который особенно волнует рядовых граждан, Мкртчян отметил, что либерализация визового режима приведет к увеличению доли доверия граждан Армении к Европейскому Союзу.

“В этом направлении также ведутся работы. Я хочу обратиться к дипломатическим учреждениям, действующим в Армении, чтобы был зафиксирован еще один шаг вперед в этом направлении, что вытекает из контекста углубления отношений Армения-ЕС. Либерализация визового режима уже является фактом в соседней Грузии. Когда ЕС либерализует визовый режим для конкретных целевых стран, в них фиксируются изменения с точки зрения внешнеполитического курса. Люди выходят во внешний мир, происходит обмен рабочей силой. В нашем случае, с учетом института выезда людей на работу за границу, либерализация виз станет шагом вперед и повысит коэффициент доверия ”, - заключил политолог.

Манвел Маргарян