Закрепление Алма-Атинской декларации в мирном договоре поможет установить в регионе стабильный мир: Мирзоян

Армения верит, что путем закрепления принципов Алма-Атинской декларации 1991 года в обсуждаемом с Азербайджаном мирном договоре, может положить конец многолетнему конфликту и установить на Южном Кавказе стабильный мир. Как передает “Арменпресс”, это заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян на пресс-конференции с министром иностранных дел Мальты, действующим председателем ОБСЕ Яном Борджем.

Мирзоян сообщил, что на встрече с министром иностранных дел Мальты они обсиждали вопросы безопасности на Южном Кавказе. «Я представил своему коллеге текущую ситуацию на Южном Кавказе, события, происходящие на последнем этапе переговоров между Арменией и Азербайджаном, в том числе детали переговоров, состоявшихся в Алматы. В этом контексте я подчеркнул договоренность, закрепленную 19 апреля комиссиями по делимитации и пограничной безопасности двух стран, что политической основой процесса делимитации должна быть Алма-Атинская декларация 1991 года. Это соглашение, конечно же, стало подтверждением позиции, выражаемой премьер-министром Армении и президентом Азербайджана на разных платформах. Впервые премьер-министр Армении и президент Азербайджана договорились об этом в Праге в 2022 году и с тех пор имели возможность подтвердить этот принцип на различных платформах. И я надеюсь, что закрепление этого принципа в мирном договоре и подписание мирного договора может положить конец этому давнему конфликту и установить стабильный и длительный мир в регионе”, - сказал министр иностранных дел Армении.

Арарат Мирзоян добавил, что разблокирование транспортных коммуникаций в регионе также является важным компонентом мира, в отношении чего Армения представила свое видение в проекте “Перекресток мира”. «Мы не только готовы, но и заинтересованы в восстановлении транспортного сообщения. В частности, железнодорожного сообщения с Азербайджаном, конечно, при понимании того, что вся инфраструктура останется под суверенитетом стран, по территории которых она проходит, будет действовать в соответствии с юрисдикцией этих стран и, конечно, регулирование будет взаимным и в соответствии с принципом равенства”, - сказал министр иностранных дел РА.

Мирзоян добавил, что в контексте геополитических развитий ОБСЕ сталкивается с серьезнейшими вызовами, и эти вызовы требуют решения проблем, существующих в зоне ответственности ОБСЕ, всеми государствами-участниками с эффективным использованием инструментария организации и всех механизмов.

“Серьезнейшие вызовы стоят и на Южном Кавказе, и они, в свою очередь, нарушают такие ключевые принципы, как территориальная целостность и суверенитет государств. Это вызовы, которые напрямую связаны с мандатом ОБСЕ и подчеркивают важность адресного участия структуры”, - отметил Мирзоян.