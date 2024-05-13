Президент и премьер-министр Литвы прошли во второй тур выборов главы государства

Президент Литвы Гитанас Науседа и премьер-министр республики Ингрида Шимоните прошли во второй тур выборов главы государства по результатам подсчета голосов на всех 1 895 избирательных участках.

Как передает “Арменпресс”, об этом сообщает портал Delfi со ссылкой на данные Главной избирательной комиссии страны.

Согласно публикации, по состоянию на 06:00 13 мая Науседа набрал 44,19% голосов, Шимоните - 19,78%. Третье место с 12,37% голосов занял независимый кандидат Игнас Вегеле.

Поскольку ни один кандидат не набрал более 50% голосов в первом туре, и победитель не определен, через две недели состоится второй тур выборов.

На предыдущих президентских выборах в 2019 году Науседа и Шимоните также прошли во второй тур.

Всего на пост президента претендовали восемь кандидатов. Глава Литвы избирается прямым тайным голосованием сроком на пять лет.