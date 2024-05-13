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Президент и премьер-министр Литвы прошли во второй тур выборов главы государства

Президент и премьер-министр Литвы прошли во второй тур выборов главы государства

Президент Литвы Гитанас Науседа и премьер-министр республики Ингрида Шимоните прошли во второй тур выборов главы государства по результатам подсчета голосов на всех 1 895 избирательных участках. 

Как передает “Арменпресс”, об этом сообщает портал Delfi со ссылкой на данные Главной избирательной комиссии страны. 

Согласно публикации, по состоянию на 06:00 13 мая Науседа набрал 44,19% голосов, Шимоните - 19,78%. Третье место с 12,37% голосов занял независимый кандидат Игнас Вегеле. 

Поскольку ни один кандидат не набрал более 50% голосов в первом туре, и победитель не определен, через две недели состоится второй тур выборов. 

На предыдущих президентских выборах в 2019 году  Науседа и Шимоните также прошли во второй тур. 

Всего на пост президента претендовали восемь кандидатов. Глава Литвы избирается прямым тайным голосованием сроком на пять лет.


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