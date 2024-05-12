Спасатели убрали с дороги ветки сломанного дерева
17:17, 12 Май 2024
12 мая в 03:07 в Национальный центр кризисного управления поступила информация о том, что дерево упало на электрические провода возле мэрии Еревана и частично перекрыло транспортный участок дороги, нужна помощь спасателей.
Как сообщили Арменпресс в Спасательной службе Министерства внутренних дел Республики Армения, на место выехал боевой расчет пожарно-спасательного отряда Ереванского управления Спасательной службы МВД РА
Согласно источнику, спасатели изрубили и убрали с дороги ветки сломанного дерева.
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