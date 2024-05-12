Спасатели убрали с дороги ветки сломанного дерева

12 мая в 03:07 в Национальный центр кризисного управления поступила информация о том, что дерево упало на электрические провода возле мэрии Еревана и частично перекрыло транспортный участок дороги, нужна помощь спасателей.

Как сообщили Арменпресс в Спасательной службе Министерства внутренних дел Республики Армения, на место выехал боевой расчет пожарно-спасательного отряда Ереванского управления Спасательной службы МВД РА

Согласно источнику, спасатели изрубили и убрали с дороги ветки сломанного дерева.