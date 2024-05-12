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Спасатели убрали с дороги ветки сломанного дерева

Спасатели убрали с дороги ветки сломанного дерева

12 мая в 03:07 в Национальный центр кризисного управления поступила информация о том, что дерево упало на электрические провода возле мэрии Еревана и частично перекрыло транспортный участок дороги, нужна помощь спасателей.

Как  сообщили Арменпресс в Спасательной  службе Министерства внутренних дел Республики Армения, на место выехал боевой расчет пожарно-спасательного отряда Ереванского управления Спасательной  службы МВД РА

Согласно источнику, спасатели изрубили и убрали с дороги ветки сломанного дерева.   


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