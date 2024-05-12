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Более 4000 жителей эвакуированы из районов интенсивных боев в Харьковской области

Более 4000 жителей эвакуированы из районов интенсивных боев в Харьковской области

Более 4000 тысяч жителей эвакуированы из районов активных боевых действий в Харьковской области Украины.

Как передает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Харьковского областного военного управления Олег Синегубов.

По его информации, население эвакуировано из районов, где активизировались военные действия и есть угроза жизни и здоровью населения.

Он отметил, что помимо размещения, эвакуированным также оказывается гуманитарная, медицинская, психологическая и юридическая поддержка.

Синегубов сообщил, что в настоящее время для эвакуированных подготовлено еще 900 мест, при необходимости это число будет увеличено.


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