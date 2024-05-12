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Завершены строительные работы детского сада Джрарата

Завершены строительные работы детского сада Джрарата

Завершены строительные работы детского сада поселка Джрарат общины Ахурян Ширакской области.

Как передает Арменпресс, детский сад Джрарата построен в рамках субвенционной программы, направленной на развитие экономической и социальной инфраструктуры РА.

Строительные работы детского сада начались в 2021 году. Проект строительства детского сада Джрарата реализовывался в два этапа. 60 процентов денег первого этапа и 70 процентов второго этапа были выделены государством, остальное - общиной.

Об этом сообщили в отделе документации и общественных связей аппарата губернатора, отметив, что в рамках этой двухэтапной программы субсидирования выполняются работы по строительству фундамента, облицовке наружных стен теплоизоляцией, установки кровли, дверей и окон, а также внутренним отделочным работам.         

Решением правительства аппарату Ширакской области было выделено 119 миллионов 409 тысяч драмов с целью софинансирования строительства детского сада в поселке Джарарат общины Ахурян.

 

Арменуи Мхоян


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