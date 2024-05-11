В Джрарате открылась спортшкола тяжелой атлетики имени штангиста Симона Мартиросяна

В общине Джрарат Армавирской области состоялась церемония открытия спортивной школы тяжелой атлетики имени Симона Мартиросяна.

Как передает Арменпресс, в церемонии открытия приняли участие премьер-министр Никол Пашинян, заместитель министра образования, науки, культуры и спорта Карен Гилоян и двукратный вице-чемпион Олимпийских игр Симон Мартиросян.

Заместитель министра ОНКС Карен Гилоян считает этот день историческим и памятным для «Джрарата».

«В ближайшее время начнет свою деятельность спортивная школа имени тяжелоатлета Симона Мартиросяна, серебряного призера Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро и Токио. Симон Мартиросян тренировался в другом здании, условия которого были, мягко говоря, не совсем надлежащими. Я могу только представить, чего бы он добился, если бы у него были теперешние условия.Дай Бог, чтобы через несколько лет правительству Армении пришлось построить новые спортивные школы в честь наших спортсменов, ставших чемпионами мира и Европы — благодаря этой школе и других школ, и высоко сохранивших имя Республики Армения. Доброго пути и великих побед", - подчеркнул Карен Гилоян.

Симон Мартиросян поблагодарил премьер-министра Никола Пашиняна и других членов правительства за участие в церемонии открытия спортивной школы.

Заместитель министра ОНКС Карен Гилоян считает этот день историческим и памятным для «Джарарата».

«В то время, когда маленький Симон приходил заниматься в спортшколу, там не было ни отопления, ни воды. Из-за этого многие перспективные ребята не смогли тренироваться, не продолжили обучение и не стали симонамимартиросянами. Эта спортивная школа имеет большое значение. Мы благодарим всех, господин премьер-министр, за оказанную нам такую ​​честь. От нас зависит подготовка олимпийских чемпионов и чемпионов Европы", - сказал тяжелоатлет Симон Мартиросян.

Премьер-министр Никол Пашинян поздравил всех с сегодняшним важным событием.

«Я не первый раз сюда приезжаю, но сегодня приехал в связи с открытием спортивной школы и, кажется, мы достигли определенного уровня удовлетворения, что можем официально открыть эту спортивную школу.Заместитель министра ОНКС высказал мысль, что правительству придется строить новые спортивные школы имени наших олимпийских чемпионов. Я хочу сказать, что школы мы так или иначе построим, вопрос в том, чьим именем она будет названа, вот в чем тонкость.

Я хочу вновь подтвердить обязательство правительства в том, что мы построим спортивные школы имени всех олимпийских чемпионов и конкретно по направлению их спорта, а может быть, и более специализированные спортшколы", - сказал Никол Пашинян.